Le club de football français Paris Saint-Germain et le joueur argentin Lionel Messi se sont convenus oralement de prolonger le contrat, les détails seront discutés lors d’une prochaine réunion sous peu. C’est ce qu’a écrit sur Twitter le journaliste de la chaîne Sky Sport Italia Fabrizio Romano. Hier, le site Goal a fait savoir que le club Paris Saint-Germain avait l'intention de prolonger le contrat avec l'attaquant Lionel Messi d’ici la fin de l'année. Messi, 35 ans, est membre du Paris Saint-Germain depuis l’été 2021.

L'Argentin a joué au FC Barcelone de 2003 à 2021 et a remporté dix titres de champion d'Espagne, sept Supercoupes et Coupes d'Espagne, quatre Ligues des champions, trois Supercoupes de l'UEFA et un Championnat du monde des clubs. En 2021, Messi a décroché pour la septième fois le Ballon d'or, récompense décernée au meilleur joueur de l'année, en établissant un record.

Messi a marqué 98 buts pour l'équipe nationale argentine, il est considéré comme le meilleur buteur de l'histoire du pays. Lors de la Coupe du monde au Qatar, le footballeur est devenu champion du monde au sein de l'équipe nationale, battant les Français en finale. (Tass)