Sardou sur Mbappé : « Un champion qui a le droit de dire ce qu'il pense »

Le chanteur Michel Sardou a publiquement pris la défense de Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid et capitaine de l’équipe de France, après les critiques suscitées par ses déclarations contre le Rassemblement national. Dans un entretien accordé au quotidien sportif L’Équipe, publié le 30 mai 2026, l’artiste de 79 ans a estimé que le footballeur était pleinement légitime à exprimer ses convictions politiques.

Un footballeur sorti de son rôle

Interrogé sur la personnalité du joueur, Michel Sardou a dit apprécier chez lui la disposition à aborder des sujets qui dépassent le cadre sportif. « C’est un champion, mais c’est aussi un citoyen qui a le droit de dire : ‘Je suis pour ça et contre cela’ », a-t-il déclaré. Le chanteur a ainsi validé une liberté de parole que plusieurs responsables politiques, dont Marine Le Pen et Jordan Bardella, avaient au contraire contestée après les sorties du footballeur.

Deux prises de position qui ont divisé

Mbappé s’était exprimé à deux reprises sur le sujet. En juin 2024, à la veille des élections législatives et en pleine préparation de l’Euro en Allemagne, il avait appelé les jeunes à voter contre les « extrêmes », qu’il jugeait « aux portes du pouvoir ». Puis, dans un entretien accordé à Vanity Fair le 12 mai 2026, il avait réaffirmé son refus de se taire sur certains enjeux, évoquant les conséquences qu’une victoire électorale du RN pourrait selon lui avoir pour la France. Ces déclarations avaient suscité des réactions contrastées : critiques au sein du RN, soutiens du côté de plusieurs personnalités politiques, dont le maire de Paris.

Le soutien de Michel Sardou, figure dont les sympathies ont historiquement été associées à une sensibilité conservatrice, tranche avec le positionnement habituel des personnalités culturelles de sa génération sur ce type de débat. Aucune réaction du camp de Mbappé ni du RN n’avait été rendue publique au moment de la parution de l’entretien dans L’Équipe.