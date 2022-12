Le gouvernement du Bénin a rendu public lors du conseil des ministres du mercredi 07 décembre 2022 les différentes augmentations que les agents de l’Etat béninois pourront avoir à partir de ce mois de décembre à propos de la revalorisation des salaires. Tout juste après que les mesures prises par le gouvernement ont été dévoilées, le Secrétaire exécutif du Parti Force Cauris pour un Bénin Emergeant (FCBE) et chef de file de l’opposition, Paul Hounkpè est sorti de son mutisme pour se prononcer sur ce qui est fait par l’Etat béninois au profit des travailleurs.

Pour le Secrétaire exécutif du Parti Force Cauris pour un Bénin Emergeant (FCB), contrairement à ceux qui jettent des lauriers au gouvernement, il pense plutôt qu’on ne devrait pas s’enthousiasmer car il ne s’agit nullement d’une faveur mais plutôt des droits qui malheureusement ne sont que partiellement acquis. Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon et son gouvernement, selon Paul Hounkpè, ont manqué l’occasion de satisfaire les travailleurs qui n’ont pas eu ce qu’ils revendiquaient. Tout ceci, pour lui, laisse un goût d’inachevé qu’il faudra rapidement corriger selon lui

Le Chef de file de l’opposition a laissé entendre qu’il y a très longtemps qu’il a demandé, face aux affres de la Covid-19 et aux lourdes conséquences de la flambée des prix des produits de première nécessité, de relever les salaires des travailleurs et de prendre toutes les autres dispositions pour soulager le quotidien des populations. Le Secrétaire exécutif du parti Fcbe se rappelle qu’en 2021, lors de sa tournée de prise de contact avec les présidents des institutions, il a particulièrement plaidé auprès du président du Conseil économique et social et du Médiateur de la République pour que des mesures urgentes soient prises pour anéantir les peines de nos concitoyens. Il a déclaré qu’il a eu même à faire de concrètes propositions. C’est dans cet ordre d’idées qu’il a demandé une audience au Chef de l’État pour discuter de la question. Mais, selon lui, le Président Patrice Talon n’a jamais donné une suite à cette demande. Et, depuis lors, en guise de réponse, c’est à une communication qu’on a assisté avec des annonces sans cesse renouvelées.

Paul Hounkpè s’indigne donc qu’on attende la veille des élections législatives de 2023 pour prendre partiellement des dispositions à des buts électoralistes et sur fond de communication à outrance alors que les problèmes de nos populations restent entiers. Il a affirmé que tout le monde a suivi le chef de l’Etat qui, en vantant ces mesures qui ne comblent aucunement les attentes. Pour le chef de file de l’opposition, le Béninois est aujourd’hui loin d’être dupe.