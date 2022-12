C'est une bonne nouvelle pour le lanceur d’alerte et informaticien américain, Edward Snowden. En effet, ce dernier a reçu son nouveau passeport russe, hier vendredi 02 décembre 2022. Selon les informations révélées par son avocat Maître Anatoly Kucherena à l’agence de presse Interfax, l’homme âgé de 39 ans a reçu son passeport le jeudi 1er décembre, tout en précisant qu’il a prêté serment. « Il est bien sûr heureux et remercie la Fédération de Russie pour avoir reçu la citoyenneté » a-t-il déclaré. L’avocat d’Edward Snowden a également précisé que : « le plus important est que, selon la Constitution russe, il ne peut plus être extradé vers un État étranger ».

« La Maison Blanche a intentionnellement annulé mon passeport »

Sur Twitter, l’ex-employé de l’agence nationale de la sécurité américaine (NSA) a mis l’accent sur le fait que son pays lui avait retiré son passeport. « Je suis en Russie parce que la Maison Blanche a intentionnellement annulé mon passeport pour me piéger ici », a-t-il écrit, ajoutant que les autorités américaines « continuent d'interférer avec ma liberté de mouvement à ce jour ». Notons que le passeport reçu par Edward Snowden intervient après que le président russe Vladimir Poutine lui ait accordé la nationalité russe en septembre dernier.

« Edward Joseph Snowden, né le 21 juin 1983 aux États-Unis d'Amérique », était-il indiqué dans la liste de ceux qui ont reçu la nationalité russe dans le décret, selon Tass. L’information avait été confirmée par le porte-parole du Kremlin. Dmitri Peskov, qui a précisé à l’agence Ria Novosti que la nationalité russe avait été accordée à Edward Snowden à sa propre demande. Toutefois, malgré sa nationalité russe, M. Snowden ne sera pas appelé à combattre en Ukraine. « Il n’a pas servi dans l’armée russe et par conséquent, selon notre législation actuelle, il n’entre pas dans cette catégorie de citoyens qui sont maintenant appelés » avait justifié son avocat auprès du média russe.