Du 23 au 28 octobre 2023, le promoteur du journal « Notre voix », Léonce Houngbadji organisera à Paris en France la première édition de la « Semaine l’Afrique des solutions à « Les Pyramides Port-Marly Congrès ». Le thème retenu pour ce salon qui va réunir les innovateurs venus du continent africain est « L’Afrique de demain : rôle positif des acteurs de solutions ». Ladite semaine est spécialement réservée aux entreprises qui imaginent et mettent en place des solutions, et aux médias et journalistes qui valorisent des initiatives constructives, porteuses d’espoir et de solutions concrètes.

L’objectif de la Semaine l’Afrique des Solutions est de célébrer la créativité et les solutions innovantes « Made in Africa ». Seront présents les entrepreneurs innovants, sociaux et durables, les médias, les journalistes, les élus, les auteurs, les universitaires, les chercheurs, les décideurs, les banques, les investisseurs autour d’initiatives concrètes-économiques, sociales, écologiques, sanitaires et inspirantes. Les journalistes et les chefs d’entreprises émérites sont les personnes qui composent le comité d’organisation de cet important événement qui aura lieu en France. Le comité d’organisation a présenté le samedi 26 novembre 2022 les grands axes du projet qui sont entre autres de révéler et valoriser les reportages et initiatives constructifs, mais aussi les rédactions, les journalistes et les entrepreneurs qui s’engagent, qui imaginent et qui mettent en place des solutions uniques, d’ honorer les acteurs de solutions innovantes qui façonnent l’Afrique de demain, de promouvoir le savoir-faire entrepreneurial africain et susciter des vocations, de promouvoir également une Afrique d’excellence et de solutions, de recréer de la confiance dans l’information et de faire des médias et des journalistes, des accélérateurs de solutions innovantes et durables. Il faut signaler que la rencontre va regrouper 700 journalistes et médias,30 conférenciers, experts et formateurs notables pour l’organisation de 26 conférences et 4 formations. Au cours de ce rendez-vous de l’innovation « Made in Africa », 26 thèmes seront animés par d’éminentes personnalités africaines et internationales. Il s’agit de :

1- L’Afrique de demain : le rôle positif des acteurs de solutions

2- L’Afrique des solutions : ces citoyens qui bâtissent l’avenir

3- Journalisme de solutions : informer autrement pour donner envie d’agir

4- Entrepreneuriat agricole : voyage au cœur du centre agro-écologique de Songhaï

5- Entrepreneuriat durable : ces start-up qui ont un impact positif sur la société

6- Nouvelles technologies : ces initiatives innovantes qui font bouger l’Afrique

7- Solutions de financements pérennes pour les entrepreneurs innovants

8- Innovation sociale, solution durable aux défis sociaux

9- Solutions pérennes pour stimuler la production alimentaire et réduire la dépendance aux importations de céréales

10- La place des femmes dans l’innovation sociale et la créativité

11- Sécurité et souveraineté numérique des Etats africains : solutions efficaces contre la cybercriminalité

12- Méthodes et outils pour établir une relation harmonieuse entre les parents et les enfants 13- Bien-être et parfaite santé : solutions naturelles pour transformer nos vies

14- Sahel : solutions durables contre le terrorisme

15- L’Afrique de la défense : comment affirmer la place de l’Afrique dans le monde à travers une politique africaine de sécurité et de défense stratégique

16- Changement climatique : solutions pratiques pour sauver l’Afrique et créer des emplois verts

17- Financement des médias constructifs et indépendants

18- Liberté, professionnalisme, responsabilité et indépendance de la presse pour réinventer demain

19- Démocratie, état de droit, droits humains, bonne gouvernance : contribution des médias de solutions

20- Education populaire : transformer les rapports sociaux pour assurer le développement durable

21- Développement social inclusif : la culture, source d’identité, d’innovation et de créativité pour l’individu et la collectivité

22- "Open G" : puissant outil de promotion des langues nationales

23- Ville durable et logement de qualité : comment habiter l’Afrique de demain

24- Patrimoine, art et tourisme durable

25- Afrique - Monde : solutions communes

26- La place des médias et journalistes dans la valorisation des initiatives porteuses de solutions