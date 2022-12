2 combattants du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance MFDC appartenant à Jakay , ont été arrêtés par les forces de défenses et de sécurités sénégalaises à Kabadio et remis à la Gendarmerie. Ils sont tous les deux en garde à vue à la gendarmerie de Diouloulou localité située dans le sud du pays, frontalière de la Gambie. En toile de fond le projet d'exploitation du Zircon de Niaffrang, en Casamance sujet de toute les convoitises y compris les éléments du MFDC qui veulent en faire leur chasse gardée. Les faits se sont produits ce dimanche lors d'une réunion d'une partie de la population de ladite localité située dans le département Bignona. Les deux combattants du MFDC ont tenté d'intimider les populations et ont menacé de mort le chef de village de Kabadio.