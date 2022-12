La planète Terre a connu de nombreux évènements qui ont ébranlé le cours de son histoire. Des espèces animales et végétales qui peuplaient la Terre ont subitement disparu au fil des millénaires. Pour le grand public, quand on évoque extinction de masse l’on pense immédiatement à la disparition des dinosaures. Cependant, l’histoire de la Terre a été émaillée par plusieurs séries d’extinction de masse, sept pour être plus précis. D’après de nombreux scientifiques, notre monde est présentement dans une nouvelle phase d’extinction de masse.

En effet, à cause de l’intensification des activités anthropiques, de nombreuses espèces animales et végétales sont entrain de disparaître à un rythme inquiétant. Les extinctions de masse qui ont précédé notre ère avaient une chose en commun. En effet, elles furent causées par des catastrophes naturelles : chute du taux d’oxygène, éruptions volcaniques, Mouvements au niveau des plaques tectoniques, Impacts d’astéroïdes. En ce qui concerne l’extinction qui menace actuellement la Terre, l’Homme est en grande partie responsable.

Le recours systématique aux engrais synthétiques et le déversement des eaux usées relâchent d’importantes quantités de nutriments, notamment du phosphore et de l’azote au sein de la biodiversité. C’est ainsi que de nombreux écosystèmes se retrouvent dévastés. Ces dernières années, les rejets de substances toxiques dans la nature ont favorisé la prolifération algues.

Ces plantes sont réputées pour leur capacité invasive des milieux ce qui conduit à la raréfaction du taux oxygène. L’humanité sera-t-elle en mesure de renverser la tendance actuelle ? La question reste posée. Pour les scientifiques, il est encore possible de limiter les dégâts pour sauver la biodiversité. À l’échelle planétaire, il faut agir en urgence pour revoir le mode de fonctionnement de notre société.