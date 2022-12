Avec le déclenchement du conflit russo-ukrainien, de nombreux pays occidentaux se sont lancés dans une course folle aux armements. Les budgets alloués aux dépenses militaires ont explosé et chaque nation se prépare pour parer à toute éventualité. Les superpuissances mondiales, elles aussi, mettent les bouchées doubles pour renforcer leur domaine militaire. C'est notamment le cas de la Chine qui soutient encore diplomatiquement la Russie. L'industrie militaire chinoise est l'une des plus importantes au monde et les armements qui sont en cours de développement par les Chinois suscitent l'inquiétude de leur grand rival américain.

Le Pentagone vient de publier un rapport dans lequel il indique que l’armement nucléaire de l'empire du milieu va connaître une forte croissance dans les années à venir. Le Pentagone parle d'une capacité de mobilisation de 1500 ogives atomiques d'ici à 2035. Actuellement, la deuxième puissance du monde possède entre 300 et 400 ogives atomiques. Pour le haut commandement militaire US, cette course à l'armement de la Chine n'augure rien de bon pour la stabilité de la paix à l'échelle internationale. À titre de comparaison, les États-Unis disposent de 3750 ogives nucléaires actives et d'après le Pentagone, la Chine accroît actuellement sa production pour égaler voir dépasser l'arsenal américain à moyen terme.

"Le renforcement de la puissance atomique chinoise est une source d'incertitude pour les États-Unis, qui doivent trouver le moyen de dissuader simultanément deux puissances nucléaires, la Russie et la Chine" peut-on lire dans le rapport du Pentagone. La Chine ne se contente pas de produire des ogives nucléaires mais elle renforce leur capacité avec l'ajout de fonctionnalités de dernière génération ce qui donne la possibilité au pays de frapper n'importe quel pays du monde à tout moment. Avec ce rapport de force, les USA se sentent vulnérables en cas de conflit avec son rival.