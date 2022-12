Les services de sécurité polonais, allemands et baltes ont mené une opération conjointe visant à neutraliser un réseau criminel impliqué dans l’organisation de la migration illégale de la Biélorussie vers l’UE. C’est ce qu’a fait savoir ce jeudi le garde-frontière polonais sur son site officiel. "L'opération a été menée dans le cadre de l’équipe d’Europol mise en place pour lutter contre les réseaux criminels de trafic de migrants opérant à la frontière entre l'UE et la Biélorussie", est-il indiqué.

Dans le cadre de l’opération, l’organisateur du réseau, un citoyen polonais de 51 ans, qui possède une compagnie de taxis et une société de location de voitures pour le transport de migrants illégaux, a été interpellé. Huit autres citoyens polonais, neuf ressortissants ukrainiens, deux citoyens tunisiens, deux ressortissants géorgiens, un ressortissant irakien et un citoyen biélorusse ont également été interpellés dans le cadre de cette opération. Toutes les personnes arrêtées sont accusées d’avoir participé à un groupe criminel organisé et d’avoir facilité la migration illégale depuis la Biélorussie et la Lituanie vers la Pologne, puis vers l’Europe occidentale. Les revenus de ce groupe sont estimés à 16 millions d’euros.

Selon les gardes-frontières polonais, le réseau criminel était composé principalement de ressortissants syriens et turcs. Ils recherchaient des personnes souhaitant émigrer d'Irak vers l'UE. Leurs services coûtaient quelque 15.000 euros. Les migrants étaient envoyés en Turquie, d'où ils prenaient légalement l'avion pour Moscou avec des visas de tourisme, et de là, les membres du groupe criminel les conduisaient en Biélorussie et les aidaient à traverser la frontière vers la Pologne ou la Lituanie, puis les amenaient en Allemagne. Des chauffeurs ukrainiens étaient souvent engagés pour effectuer le transport. Les gardes-frontières polonais, en coopération avec Europol, ont interpellé 39 personnes impliquées dans le trafic de migrants illégaux, saisi plus de 47.000 euros, 486.000 dollars, 290.000 zlotys polonais (13.000 dollars) et plus de 184 kilos de marijuana cette année.