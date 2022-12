L’ancien président français, François Hollande, s’est exprimé sur la guerre en Ukraine. Dans la matinée de ce lundi 26 décembre 2022, sur le plateau de Bel RTL, l’ancien locataire de l’Élysée a estimé que la Russie ne gagnera pas cette dernière. D’après lui, le président russe Vladimir Poutine a « déjà perdu la guerre ». François Hollande a continué en faisant savoir que ce qui se passe actuellement sur le sol ukrainien n’a pas été prévu par le chef du Kremlin. « Il imaginait rentrer en Ukraine en libérateur et il est en train d’évacuer Kherson, une ville qu’il avait conquise dans le début du conflit. Il cherche forcément une solution. Il espère que l’hiver pourra geler l’affaire et que nous allons nous lasser de payer plus cher l’énergie ou de vivre avec une inflation élevée » a-t-il ajouté.

Il « va perdre la guerre »

Notons que ce n’est pas la première fois que l’ancien président français donne ses opinions sur la guerre en Ukraine. Au cours du mois de septembre dernier, François Hollande avait estimé, dans une interview accordée au média Midi Libre, que Vladimir Poutine « va perdre la guerre ». Aussi, avait-il mis en garde contre une Russie « encore capable de mobiliser d’importantes forces armées ». D’après l’ex-homme d'Etat français, ce n'est qu’avec un rapport de force que des négociations fructueuses ne peut avoir lieu avec le chef du Kremlin, Vladimir Poutine.

« Il n'y a de possibilités de discussion fructueuse (avec Poutine ndlr) que sur la base d'un rapport de force » avait-il déclaré, tout en ajoutant que le chef de l’Etat russe n’accepte qu’ « un accord que lorsqu’il est obligé ». A l’en croire, l’homme fort du Kremlin attend un relâchement des mesures punitives alors que les combats se poursuivent sur le terrain et font de nombreuses victimes. « Poutine espère que la fatigue des opinions publiques et les divisions européennes nous conduiront à relâcher la pression et donc les sanctions » avait ajouté François Hollande.