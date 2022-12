Un incident a eu lien entre deux avions militaires chinois et américain. D’après les informations révélées dans un communiqué, hier jeudi 29 décembre 2022, par l’armée américaine, l’avion chinois s’est approché à moins de trois mètres de l’autre appareil, le 21 décembre 2022, dans la mer de Chine. Il s’agit d’un chasseur J-11 de la marine chinoise et d’un avion RC-135 de l’armée de l’air américaine. Selon une porte-parole de l’armée américaine, l’engin chinois s’était approché à moins de 10 pieds de l’aile de l’appareil américain et à 6 mètres de son nez. Cela a forcé le RC-135 à effectuer des manœuvres d’évitement.

La question soulevée auprès du gouvernement chinois

Cet incident a amené les États-Unis à parler d'un comportement de plus en plus dangereux des avions chinois. « Nous attendons de tous les pays de la région indo-pacifique qu'ils utilisent l'espace aérien international en toute sécurité et conformément au droit international » a ajouté l’armée de l’air dans son communiqué. Par ailleurs, un autre responsable américain a indiqué que Washington a soulevé la question auprès du gouvernement chinois. Il faut dire que les actions de l’empire du milieu se justifient par le fait qu’il revendique l’intégralité de la mer de Chine.

Pour rappel, l’incident intervient également quelques mois après que les USA aient rejeté les revendications de Pékin en mer de Chine méridionale. La 7e flotte de la marine américaine avait indiqué dans un communiqué, que le destroyer lance-missiles USS Benfold a navigué près des îles Spratly, revendiquées par Pékin dans le cadre d’une « opération de liberté de navigation ». Le communiqué affiche clairement les contestations des États-Unis concernant « les restrictions au passage innocent imposées par la République populaire de Chine (RPC), le Vietnam et Taïwan ». « En violation du droit international, la RPC, le Vietnam et Taïwan prétendent exiger une autorisation ou une notification préalable avant qu'un navire militaire ne s'engage dans un "passage inoffensif " dans la mer territoriale de l'élément concerné », avait fustigé la marine américaine.