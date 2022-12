Un médecin mis en examen pour viol de deux de ses patientes a été retrouvé mort. Eric Andrew Salata âgé de 54 ans selon le rapport de la police de Californie a été atteint d’une balle à la tête. Un pistolet a été retrouvé à ses pieds mais la thèse du suicide n’est pas encore envisagé en attendant une autopsie sur le corps par la police qui a ouvert une enquête. Il était inculpé le 21 novembre dernier suite à des plaintes de deux femmes qui affirment avoir été s3xu*llemnt agressé par leur médecin traitant qui les aurait droguée.

Eric Andrew Salata était mis en examen pour deux chefs d’accusation d'agression sexuelle sur deux femmes âgées de 51 et 73 ans physiquement impuissantes. Selon leurs dépositions, elles auraient été droguées par administration de produits hilarants pour les endormir, ensuite elles auraient été violées par leur médecin traitant au Pura Vida Medical Spa. Le mis en cause a été détenu provisoirement avant d’être relâché le 21 novembre sur caution. Une semaine plus tard, son corps été retrouvé dans un fossé près de son domicile en Californie, une balle dans la tête. Selon Naples Daily News, le bureau du shérif du comté de Collier a confirmé la nouvelle qui a établi un rapport d'incident. Le document de la police révélé par le Daily Beast indique que le corps de Salata a été retrouvé lors d'un contrôle de bien-être après que son moniteur de cheville n'ait pas bougé pendant plusieurs heures le lundi 28 novembre.

Absent, il a été recherché pendant plusieurs heures. Après avoir trouvé sa botte plantée dans les bois locaux, la police a découvert le corps du médecin, avec une blessure par balle à la tête et une arme de poing à proximité. Eric Salata est médecin depuis plus de 30 ans. Il n’avait auparavant pas été mis en examen et son casier était vierge jusqu’au moment de son inculpation le 21 novembre dernier. Il est retrouvé mort dans des circonstances non encore élucidées. La police après avoir retrouvé une arme à ses côtés n’a pas pris en compte la thèse d’un suicide attendant qu’une autopsie soit effectuée sur le corps. Elle a pour l’instant ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de son décès.