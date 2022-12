C’est un drame qui a touché la famille d’un homme âgé de 62 ans aux États-Unis. Il s’agit en effet, de Christopher Williams, un père de famille qui a été tué dans l’après-midi du vendredi 16 décembre 2022, alors qu’il assistait aux funérailles d’un ami ancien codétenu. Dans une interview accordée au Philadelphia Inquirer, ses amis ont déclaré qu’il faisait partie du cortège funèbre, qui avait autrefois été incarcéré à Tyree Little à Philadelphie, dans l’État de Pennsylvanie. Selon les informations de la presse américaine, Christopher Williams avait reçu une balle à la tête alors qu’il sortait de sa voiture à Lehigh Avenue, aux environs de 14 h 20. Il n’a cependant pas survécu, malgré l’intervention des secouristes.

Plusieurs irrégularités trouvées dans son dossier

Il a donc été déclaré mort moins d’une demi-heure après. Notons que Christopher Williams était un ancien détenu. Il avait été reconnu coupable de six meurtres, dont un triple meurtre en 1989. Cependant, plusieurs irrégularités avaient été trouvées dans son dossier. Elles lui ont valu d’être libérés près de 30 ans plus tard. Cela était dû au rejet de sa dernière accusation de meurtre, à cause de plusieurs preuves d’inconduite du procureur qui ont été révélées. Finalement, Christopher William a passé sa vie entre 29 et 61 ans derrière les barreaux, dont 25 années dans le couloir de la mort.

Rappelons que l’assassinat de Christopher Williams intervient plusieurs mois après celui de l’ancien joueur de la NFL, Antonio Dennard. Le dimanche 16 octobre 2022, il avait été abattu devant un bar en Pennsylvanie. C’était un peu après 03 heures, que sa mort avait été déclarée. Antonio Dennard était âgé de 32 ans. Plusieurs personnes ont réagi à la mort de ce dernier sur les réseaux sociaux. « Je parlerais aux scouts de la NFL de la qualité de votre personne et de votre attitude d'enfant debout. Je me souviens de nous assis dans la salle de réunion en train de parler aux 49ers, aux Jets, aux Jaguars, aux Packers et aux Eagles. Je sais aujourd'hui que vous avez reçu vos ailes RIP » avait écrit sur Facebook, son ancien entraîneur à l’université Brandon Roberts.