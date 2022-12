Des parents viennent d’être arrêtés par la police du Texas aux USA. En effet, ils sont accusés d’avoir drogué et agressé sexuellement leur fille, une mineure de 13 ans pendant plusieurs années. Alertés par la victime qui s’est enfuie de chez elle, les hommes en uniforme ont décidé de se rendre dans son domicile pour obtenir des preuves. Et des caméras de surveillance ont révélé ce qui se passait dans la maison. Les policiers ont déjà obtenu les premiers éléments mais ils poursuivent l’enquête pour rassembler plus de preuves.

D’après le shérif, la jeune fille après sa fuite, a confié qu’elle se sentait effrayée et en colère contre ses parents. Suite à ces aveux, ils ont donc décidé de comprendre ce qui se passait pour qu’elle soit dans cet état. Ils vont donc obtenir un mandat de perquisition afin de fouiller son domicile. Alors qu’ils passaient la maison au crible, les policiers vont mettre la main sur des caméras de surveillance et vont visionner les vidéos enregistrées. C’est là qu’ils vont découvrir que les parents ont mis dans le milk-shake de leur fille, une demi-bouteille de sirop antitussif et un opioïde très puissant afin d’abuser d’elle sexuellement. Ce cocktail pris en grande quantité a les mêmes effets que certaines drogues.

Suite à la découverte de la police et à la précision du père, les agents de la police ont mis en détention Christopher Thomley, 39 ans et Ashley Thomley, sa femme 32 ans. Pour le moment, les enquêteurs savent seulement que les deux adultes ont drogué la mineure sur quatre à six ans environs. Mais ils continuent de visionner les images pour en savoir plus. S’exprimant sur cette affaire, le Shérif a confirmé que les parents administraient de la drogue à leur fille pour l’assommer et abuser d’elle.