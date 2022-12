Dans la nuit du 17 septembre 2021, un fait totalement improbable et macabre s'est déroulé aux États-Unis. En effet, Damien Bendall, un homme de 32 ans, a froidement assassiné son épouse, ses deux enfants et une petite fille qui se trouvait au domicile du couple. L'homme a été présenté devant le juge ce mercredi 21 décembre et il a déclaré couple ce quadruple meurtre odieux. Damien Bendall a reconnu avoir tué sa compagne Terri Harris (35 ans) qui était en grossesse, sa fille Lacey Bennett (11 ans), son fils John Paul Bennett (13 ans) et l'amie de Lacey, Connie Gent (11 ans) aussi.

Le trentenaire va atteindre le summum de l'horreur lorsqu'il va violer la petite Lacey Gent qui agonisait sous le coup de ses blessures. Les juges ont écouté avec stupéfaction le récit épouvantable de Damien Bendall. La soirée pyjama a dégénéré cette nuit du 17 septembre en scène d'horreur. L'assassin a agi de manière très horrible. Le procureur a indiqué que le coupable a fracassé le crâne des victimes après les avoir frappées sur la tête et sur le haut du corps à l'aide d'un marteau à griffes.

Cela témoigne de la violence de l'acte. Les circonstances de ces infractions sont vraiment hideuses et épouvantables. "Il s'agissait d'attaques brutales, vicieuses et cruelles sur une femme sans défense et trois jeunes enfant. Les attaques étaient d'une telle férocité que, pour l'essentiel, leurs crânes ont été fracassés et, dans le cas de l'un des enfants, Lacey, 11 ans, des parties de son cerveau ont été retrouvées sur le sol du salon. Il était parfaitement clair qu'aucune des victimes n'avait la moindre chance" a notifié le procureur. Tel un prédateur, Damien Bendall a tué ses victimes dans des pièces différentes. Vu le caractère abominable de ce meurtre, une peine de prison à perpétuité fut requis contre le tueur.