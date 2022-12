La Syrie condamne les actions des forces américaines et exige la fin de la présence militaire américaine sur son territoire, rapporte l'agence Sana, citant un communiqué du ministère des Affaires étrangères de la république arabe diffusé mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU. "La Syrie attire l'attention de la communauté internationale sur le pillage systématique des ressources naturelles du peuple syrien par les États-Unis et leurs unités affiliées", indique le communiqué.

Damas "exige la restitution des champs de pétrole et de gaz pris à l'État syrien et le paiement d'une indemnisation pour les ressources volées". La déclaration du ministère des Affaires étrangères informe des pertes que la Syrie a subies ces dernières années à cause du vol de pétrole, de gaz et d'autres minerais, ainsi que de l'exportation de blé. Ils sont estimés par la partie syrienne à 19,8 milliards de dollars. En outre, le bombardement de l'aviation de la coalition occidentale a causé des dommages au pays d'un montant de 2,9 milliards de dollars.

Selon le ministère syrien des Affaires étrangères, "un nouveau silence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la politique agressive des États-Unis et la violation des principes du droit international est inacceptable. Il est impossible d'ignorer la souffrance des Syriens à la suite des sanctions imposées par les États-Unis et l'Union européenne, qui ont un effet désastreux sur la vie quotidienne des citoyens et ne leur permettent pas de recevoir des services nécessaires, du carburant, du gaz domestique, de l'électricité, surtout en hiver", indique le document selon Tass.