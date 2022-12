Alors que la compétition internationale bat son plein, l’Agence spatiale européenne a rencontré un échec. En effet, il s’agit de la perte de la fusée européenne Vega-C moins de trois minutes seulement après son décollage. Selon les précisions qui ont été faites par un communiqué de la société chargée de l’exploitation du Centre spatial guyanais« environ 2 minutes et 27 secondes après le décollage, une anomalie s’est produite sur le Zefiro 40 ». « Et après cette sous-pression, nous avons observé une déviation de la trajectoire et une très forte anomalie. Malheureusement, nous pouvons dire que la mission est perdue. », a-t-il ajouté.

Le véhicule et ses satellites d'observation Pléiades Neo Earth s'écrasent dans l'Atlantique. La Vega-C a ainsi pris fin. « Tellement désolé d’apprendre ça. Les petits lanceurs, c’est bien plus compliqué que ce que la plupart des gens pensent », a laissé lire sur le réseau social de l’oiseau bleu, le responsable du mini-lanceur Rocket Lab. L’objectif de la fusée était de placer en orbite deux satellites d’observation de la Terre construits par Airbus.

L'enquête d'une commission indépendante

Il s’agit de Pléiades Neo 5 et 6. Avant cette situation, le vol était déjà reporté une fois. La mission qui était initialement prévue pour le 24 novembre avait été reportée d’un mois à cause d’un élément défectueux du lanceur. Un équipement avait dû être changé, selon les confidences qui ont été faites par les responsables aux médias. Pour l’heure, une commission indépendante sera mise en place pour enquêter sur ce qui s'est passé. Après la publication des recours, le Vega pourra reprendre son vol. Notons qu’en novembre 2020, un échec avait été déjà observé.