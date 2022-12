Le chef de l’Etat Patrice Talon est aux Etats Unis depuis hier dans le cadre du sommet Etats-Unis-Afrique. Si on sait que le sommet permettra de signer un compact du Millenium challenge, il offrira aussi l’occasion des conciliabules. Plusieurs sujets dont par exemple les cas de certaines personnalités politiques comme Reckya Madougou et Joël Aïvo détenues en prison pourraient être abordés au cours de ce séjour du président béninois Patrice Talon aux USA. A l’instar de 48 de ses paires, Patrice Talon participe au sommet Etats-Unis-Afrique.

Au cours de ce sommet, le Président Patrice Talon pourra signer un nouveau compact du Millenium Challenge Account en compagnie du Niger. L’occasion permettra aussi au chef de l’Etat d’échanger avec des collègues présidents et aussi avec des hommes politiques américains. Mais à ce sommet, plusieurs sujets internes pourraient être abordé par les autorités américaines avec certains chefs d’Etat dont le président Patrice Talon. Depuis 2016, plusieurs voix se sont élevées pour fustiger le climat politique et dénoncer l’arrestation de certaines personnalités.

Pour exemple, les élections de 2019 et 2021 qualifiées par certains opposants « d’exclusives » et qui ont connu des troubles, l’emprisonnement de personnalités politiques de l’opposition comme Joel Aïvo et Reckya Madougou. Début novembre, le groupe de travail de l’Organisation des Nations Unes avait ordonné sa libération immédiate. Mais rien n’a changé pour le moment. Les probables sujets de discussions Depuis sa cellule, Reckya Madougou avait réussi à contacter... Lire la suite dans le journal PDF