L’application de messagerie Whatsapp poursuit ses innovations dans le cadre de l’amélioration de ses services. En effet, une nouvelle fonctionnalité serait sur le point d’être mise sur pied. Il s’agit d’une possibilité qui est offerte désormais aux usagers et qui consiste à ne rendre visible qu’une seule fois un message texte envoyé à un contact. En d’autres termes, ce messages texte sera visible qu’une seule tant par l’expéditeur que par le destinataire. La nouvelle fonctionnalité est intégrée dans la dernière version bêta en date de l’app Android, la version 2.22.25.20.

Celui qui recevra le message n’a ni la possibilité encore moins la capacité ni de partager ou de transférer le message. La fonctionnalité avait déjà été appliquée pour les photos et les vidéos. Celles et ceux qui reçoivent ne peuvent faire des captures. C’est le même cas pour les messages textes. La fonctionnalité pourrait être utilisée par les usagers en appuyant sur un bouton d’envoi spécial avec un cadenas. Elle serait accessible dans une prochaine mise à jour.

"Message Yourself", dernière innovation