Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué des conséquences de l’offensive lancée par son homologue russe Vladimir Poutine. Dans un message publié sur les réseaux sociaux hier mercredi 07 décembre 2022, le numéro un ukrainien a dénoncé, la mort répertoriée de 50 000 dauphins dans la mer Noire. « Des milliers de dauphins morts se sont échoués sur les rives de la mer Noire » a-t-il déclaré tout en estimant que la guerre a eu un énorme impact sur la faune de l’Ukraine. Les propos de Volodymyr Zelensky sont des informations initialement données par Ivan Roussev, directeur scientifique du parc national des Lagunes de Touzly, dans le sud-ouest du pays.

Une catastrophe causée par « la présence de sous-marins et de bateaux de guerre »

Dans un reportage diffusé par la chaîne United24, une plateforme de financement participatif en ligne lancée par le président ukrainien, il a indiqué que la mort des dauphins est notamment causée par « la présence de sous-marins et de bateaux de guerre ». A l’en croire, « 50.000 dauphins sont morts à cause de la guerre », dont 2500 « ont été retrouvés (sur les plages) dans la région d'Odessa, en Crimée annexée, mais aussi en Bulgarie, en Turquie et en Roumanie ». Pour rappel, les propos de Volodymyr Zelensky interviennent plusieurs semaines après qu’il ait accusé la Russie d’avoir bombardé une maternité.

Le mercredi 23 novembre 2022, il avait déclaré que ces bombardements ont coûté la vie à un nouveau-né. Sur le réseau social Telegram, le numéro un ukrainien avait déclaré que « l'ennemi a une fois de plus décidé d'essayer d'accomplir par la terreur et le meurtre ce qu'il n'a pas pu accomplir en neuf mois » en Ukraine. Notons ladite frappe avait été faite dans la nuit du mardi 22 décembre 2022 et a fait réagir le parlement européen. Dans la matinée, l’institution européenne avait qualifié la Russie d’ « Etat promoteur du terrorisme ». A cet effet, un texte a été voté par 494 voix (avec 58 contre et 44 abstentions). Il décrit la « Russie comme un État promoteur du terrorisme et comme un État qui utilise des moyens terroristes ».