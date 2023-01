L’agence spatiale américaine, la NASA, a signalé la présence d’un astéroïde dans le système solaire et qui fonce directement sur la planète bleue. La roche spatiale, dénommée 2023BU par l’agence américaine, mesure près de 3,8 à 8,5 mètres de large, n’avait été détecté que le samedi 21 janvier 2023. Selon les chercheurs, il gravite autour du soleil et s’approche de la Terre à une vitesse de 53 000 km/h. Le corps rocheux et métallique va également survoler notre planète à une distance de 3500 km. Selon les estimations de la NASA, ce passage se fera dans la nuit du jeudi au vendredi 27 janvier prochain.

Pas d’inquiétudes à avoir

Les scientifiques ont cependant tenu à calmer les esprits en ce qui concerne un éventuel impact sur la Terre. Ils ont donc fait savoir qu’il n’y a pas d’inquiétudes à avoir concernant l’astéroïde, puisque celui-ci ne touchera pas la planète bleue. D’après eux, les astéroïdes mesurant moins de 25 mètres de diamètres prennent feu quand elles entrent dans l’atmosphère terrestre. Notons que ce n’est pas la première fois qu’un astéroïde se rapproche de la Terre. Au cours du mois de décembre 2022, l’astéroïde 2022YOI s’était rapproché de la Terre en passant à proximité des satellites.

Selon les chiffres avancés par des astronomes américains, la roche spatiale qui avait la taille d’une voiture est passée près de cette dernière à une distance de près de 21 000 kilomètres. L’astéroïde avait été détecté, pour la première fois, le samedi 24 décembre 2022, par le Catalina Sky Survey, situé dans l’État de l’Arizona aux USA. À en croire les scientifiques, la taille de l’astéroïde ne faisait craindre aucun danger, surtout s’il arrivait à frapper la Terre. Dans ce cas, l’impact serait moindre et 2022 YO1 ferait peu ou pas de dégâts. Elle pourrait aussi se consumer dans l’atmosphère.