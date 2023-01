Le leader nord-coréen était absent à une réunion parlementaire qui aura duré 48 heures à Pyongyang. Au cours de la rencontre qui a rassemblé de hauts dirigeants de la formation politique, du travail et du cabinet, les échanges ont tourné autour du budget de l’État. Il était également question, selon les précisions de l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA), des sujets relatifs à une législation contre les influences culturelles étrangères. Mais ces questions tout de même importantes pour la Corée du Nord ont été abordées à la 8e réunion de la 14e Assemblée populaire suprême (APS) tenue mardi et mercredi en l’absence du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

La rencontre avait été particulièrement suivie de l’extérieur du pays à cause des possibles messages que peut envoyer le dirigeant nord-coréen vers les États-Unis ou vers sa voisine du Sud sur le développement d’armes nucléaires ou encore sous tout autre sujet qui l’opposent à ces pays. La rencontre a par contre été plus dirigée vers les sujets d’intérêts nationaux. Il s’agissait par exemple de l'examen du budget de l'État, de l’organisation et l'adoption de lois pour la « protection du dialecte pyongyangais cultivé ».

Augmentation de l'ensemble des dépenses de l'État

A en croire des informations rapportées par les médias locaux, la 8e réunion de la 14e Assemblée populaire suprême (APS) a été l’occasion d’opiner sur le besoin de « développement de la culture nationale socialiste pour protéger et préserver activement le dialecte pyongyangais cultivé ». Selon l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA),Pyongyang a décidé au cours de la rencontre d'augmenter l'ensemble des dépenses de l'État de 1,7% et de maintenir à 15,9% comme l'année dernière les dépenses dans la défense.