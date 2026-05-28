Poutine identifie 5 menaces sérieuses qui pèsent « sur tous les pays sans exception »

Le président russe Vladimir Poutine a pris la parole ce 28 mai lors d’une allocution vidéo adressée aux participants du Forum international sur la sécurité, pour dresser un tableau des périls communs auxquels fait face la communauté internationale.

Devant une audience réunie sur plusieurs jours autour de 25 sessions thématiques, le chef de l’État russe a énuméré cinq menaces qu’il juge également partagées par l’ensemble des nations : « le terrorisme international, les risques de prolifération incontrôlée des armes nucléaires, l’extrémisme, le trafic de drogue et la cybercriminalité représentent une menace sérieuse pour tous les pays sans exception. »

Une coopération présentée comme urgente face à un monde instable

Ce discours intervient alors que la scène internationale traverse une période de tensions particulièrement aiguës. La guerre en Ukraine se prolonge depuis plus de quatre ans, des pourparlers russo-ukrainiens sont en cours à Abu Dhabi sans qu’un accord de paix soit encore à portée. Au Moyen-Orient, le cessez-le-feu à Gaza demeure précaire, tandis que les tensions entre Israël et l’Iran restent vives autour du dossier nucléaire iranien. En Asie du Sud, un cessez-le-feu entre l’Inde et le Pakistan a mis fin à des échanges de tirs depuis plusieurs décennies, sans que la question frontalière sous-jacente soit résolue.

Face à cette accumulation de crises, Poutine a appelé à « une coopération la plus étroite possible pour assurer à la fois la stabilité régionale et mondiale de manière globale, ainsi qu’au respect du principe de sécurité égale et indivisible. » Il a également jugé que « maintenant qu’un ordre mondial multipolaire émerge », le travail sur ces questions est « particulièrement vital ».

La multipolarité au cœur du positionnement russe

Le président russe a présenté la Russie comme un acteur central des nouvelles architectures de coopération internationale. « La Russie participe activement à ces efforts, en particulier au sein de groupes d’intégration qui opèrent sur la base de l’égalité et du respect de la souveraineté de l’État et qui développent le respect dû des intérêts nationaux, de l’identité historique, culturelle et civilisationnelle des divers pays et peuples », a-t-il déclaré.

Sur le format même du forum, Poutine a relevé que « le programme est extrêmement chargé et substantiel », avec 25 sessions thématiques tenues sur plusieurs jours, ajoutant que « de tels forums représentatifs à l’échelle mondiale sont particulièrement nécessaires » face aux défis actuels.

Cette prise de position traduit la rhétorique diplomatique que Moscou développe notamment au sein de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et des BRICS, dont le prochain sommet est prévu à l’automne 2026 — une échéance que la Russie entend utiliser pour consolider ces alliances alternatives aux structures occidentales.