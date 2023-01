La Chine a ouvertement menacé l’Australie sur les sujets relatifs aux accords sur les sous-marins nucléaires AUKUS et les missiles HIMARS. Il s’agit de la flotte de sous-marins nucléaires d’une valeur de 70 milliards de dollars et d’un accord de 558 millions de dollars pour acheter les lanceurs de missiles HIMARS. Ces projets entrent dans le cadre de la coopération militaire australienne avec les États-Unis. Mais tout ceci n’est pas du goût de la Chine qui a rétabli sa collaboration avec l’Australie depuis la venue du gouvernement d'Anthony Albanese.

Le représentant diplomatique chinois en Australie Xiao Qian, a averti que tout pourrait s'effondrer avec un effet dévastateur sur les emplois locaux si l'Australie persistait dans les accords militaires américains. « Si cela se produit, cela ne servira pas les intérêts des Australiens. Peut-être que cela servira les intérêts d'autres pays. », a déclaré le diplomate chinois en guise d’avertissements. Il fait référence en effet à la reprise de la collaboration chinoise avec l’Australie dans certains secteurs clefs de l’économie. Selon une annonce qui a été faite, quatre compagnies d'électricité chinoises seront désormais autorisées à acheter à nouveau du charbon australien à partir du 1er avril.

Inquiétudes face aux ambitions de la Chine

Les pourparlers seraient en cours afin de lever les interdictions relatives à l’orge au vin et au homard. Mais du côté de l’Australie, le renforcement de la coopération militaire avec les États-Unis est d’une importance capitale pour le pays. Selon les confidences qui ont été faites par le Dr Alex Bristow de l'Australian Strategic Policy Institute à Nine News, les relations avec les États-Unis visent à se protéger de la Chine. «Il y a une bonne raison pour laquelle l'Australie renforce son partenariat de défense avec les États-Unis et avec d'autres alliés. C'est parce que nous avons des inquiétudes quant aux ambitions de la Chine. », a-t-il déclaré.