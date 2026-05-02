Liga : Le Barça s'impose 2-1 à Osasuna et fonce vers le titre

Le FC Barcelone a arraché sa victoire à Pampelune contre Osasuna (2-1), ce samedi 2 mai, lors de la 34e journée de Liga, grâce à deux buts inscrits dans le dernier quart d’heure. Les hommes d’Hansi Flick portent leur avance à quatorze points sur le Real Madrid, à quatre journées de la fin du championnat.

Pendant plus de 80 minutes à El Sadar, le Barça a buté sur un bloc d’Osasuna discipliné et sans faille. Pedri a tout tenté pour faire circuler le ballon et trouver des partenaires en position favorable, mais les attaquants catalans ont peiné dans le dernier geste. C’est une série de changements à l’heure de jeu — dont l’entrée de Marcus Rashford, prêté par Manchester United — qui a fait basculer la rencontre.

Lewandowski et Torres délivrent le Barça

À la 81e minute, le centre de Rashford a trouvé la tête de Robert Lewandowski, qui n’a laissé aucune chance au gardien pour ouvrir le score. Cinq minutes plus tard, Fermín López a lancé Ferran Torres en profondeur, et l’attaquant a conclu en force pour doubler la mise. Raúl García a relancé le suspense d’une tête à la 89e minute, forçant le Barça à tenir durant huit minutes de temps additionnel, avant que l’arbitre ne siffle la fin du match.

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Un titre qui se profile dès ce week-end

Le Barça aborde la fin de saison dans une position dominatrice construite sur toute l’année : 29 victoires en 34 matchs, 88 points au compteur, et un écart de quatorze unités sur le Real Madrid. Si les Merengues ne s’imposent pas dimanche face à l’Espanyol, les Catalans seront sacrés champions ce week-end — une issue qui transformerait le Clasico du 10 mai au Camp Nou en simple fête de championnat.

Le Real Madrid, qui pointe à 74 points avec quatre journées restantes, ne peut mathématiquement être rejoint qu’en cas d’un scénario catastrophe pour Barcelone. Quel que soit le résultat dimanche soir, le titre reviendra au Barça au plus tard lors du Clasico du 10 mai, son prochain match à domicile.