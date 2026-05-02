CAN 2027 : dates, éliminatoires, format… tout ce qu'il faut savoir sur la compétition

La Confédération africaine de football a officialité ce samedi 2 mai 2026 les dates du tournoi continental qui s’annonce comme une édition historique. Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations, trois pays partageront l’organisation de la compétition : le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Cette formule marque le retour du football africain en Afrique de l’Est plus de cinquante ans après le passage du tournoi en Éthiopie.

Un système de qualifications en trois phases

La route vers les stades kenyans, tanzaniens et ougandais débute bien avant le coup d’envoi. Quarante-huit équipes nationales, incluant les trois pays coorganisateurs, participeront aux éliminatoires. La Confédération africaine procèdera au tirage au sort déterminant les groupes le 19 mai 2026, selon un calendrier approuvé par le Conseil de la FIFA.

Le format de la CAN 2027 répartit les candidats en douze groupes de quatre équipes. Seuls les deux meilleures nations de chaque groupe accèderont à la phase finale, sur la base de trois rencontres disputées à trois reprises. Les journées 1 et 2 se dérouleront du 21 septembre au 6 octobre 2026, suivies des journées 3 et 4 du 9 au 17 novembre 2026. La dernière phase éliminatoire aura lieu du 22 au 30 mars 2027.

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La phase finale entre juin et juillet

À l’issue des qualifications, vingt-quatre sélections participeront à la phase finale prévue en juin et juillet 2027. Le match d’ouverture est fixé au samedi 19 juin, tandis que la finale se tiendra le samedi 17 juillet. La Confédération africaine précisera ultérieurement les pays hôtes des rencontres d’ouverture et de clôture.

Un retour en Afrique de l’Est depuis un demi-siècle

Depuis ses débuts en 1957, la Coupe d’Afrique des Nations s’est toujours déroulée sous la responsabilité d’une seule nation organisatrice. Cette édition ramène la compétition continentale dans la région de la CECAFA (Confédération des associations de football d’Afrique de l’Est et centrale) pour la première fois depuis 1976, année où l’Éthiopie avait organisé le tournoi. Le choix d’une organisation tripartite sur ce territoire représente une réorientation majeure de la stratégie de la Confédération africaine vers une répartition zonale.

Le tirage au sort des groupes qualificatifs du 19 mai déterminera le sort des quarante-huit candidats et marquera le début officiel de la course aux tickets pour Nairobi, Dar es-Salaam et Kampala.