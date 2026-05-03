Mbappé incertain pour le Clasico, en convalescence et sous le feu des supporters madrilènes

Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, est éloigné des terrains depuis le 24 avril 2026, date à laquelle il a quitté prématurément le match de Liga face au Betis Séville sur une lésion au muscle semi-tendineux de la jambe gauche. Le club madrilène a confirmé la blessure dès le lundi suivant sans préciser de délai de retour.

Sa participation au Clasico du 10 mai au Camp Nou face au FC Barcelone demeure incertaine, selon le quotidien sportif espagnol AS. Un forfait qui pèse davantage sur le plan symbolique que sportif : le Real Madrid, éliminé de la Ligue des champions et distancé en Liga, aborde cette fin de saison sans enjeu majeur au classement.

Des voyages qui cristallisent la colère

La convalescence du capitaine de l’équipe de France alimente une polémique croissante en Espagne. Mundo Deportivo rapporte que les supporters merengues ont vivement réagi à ses apparitions publiques : Mbappé a été aperçu successivement à Paris puis à Cagliari, en Sardaigne, en compagnie de l’actrice espagnole Ester Expósito. Sur le réseau social X, plusieurs messages lui reprochent de « profiter de la vie » tandis que ses coéquipiers disputent les dernières échéances du championnat. Le Real Madrid n’a formulé aucune réaction officielle à ce sujet.

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Une saison marquée par les absences

Cette blessure est la treizième absence de Mbappé pour raisons médicales depuis son arrivée au Real Madrid à l’été 2024 — contre quatorze sur l’ensemble de ses sept saisons au Paris-Saint-Germain. Le joueur, auteur de 41 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues cette saison, reste néanmoins le meilleur buteur de la Liga.

La lésion au semi-tendineux nécessite habituellement six à huit semaines de convalescence, bien que la presse espagnole table sur un rétablissement plus rapide. Un retour lors de la dernière journée de Liga, le 24 mai face à l’Athletic Club, resterait envisageable. La participation de Mbappé au rassemblement de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026, prévue à partir du 11 juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique, n’est pas remise en cause à ce stade.