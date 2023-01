L’ancien président américain Donald Trump s’est comparé au célèbre gangster Al Capone. Par le canal d’une publication qu’il a faite sur son réseau social Truth Social, il a fait remarquer qu’il avait plus d’avocats que l’homme d'affaires américain et patron de Chicago Outfit. Il indique avoir plus d’avocats travaillant pour lui « que n’importe quel être humain dans l’histoire de notre pays, y compris même le grand gangster décédé, Alphonse Capone! ». Toujours par le canal de cette publication, l’ancien président américain a accusé les autorités de « militarisation, ciblage et harcèlement sans précédent ».

Cette déclaration du milliardaire républicain intervient dans un contexte où certains de ses anciens proches collaborateurs l’avaient déjà comparé au célèbre gangster décédé en 1947. C’est le cas de son ancien avocat personnel devenu son opposant. Intervenant sur "Deadline White House" de MSNBC, Michael Cohen, l'ancien avocat personnel de Trump déclarait notamment que l’ex-patron de la Maison-Blanche ne pourra pas être arrêté pour meurtre.

"Comme l'effet Al Capone"

« Comme l'effet Al Capone, vous ne l'attraperez pas pour meurtre, extorsion, racket. Vous les aurez pour évasion fiscale », a-t-il lancé. Rappelons qu’il a de nombreux avocats qui le défendent d’une dizaine d’affaires dans plusieurs domaines. Il fait face plusieurs accusations d’agression sexuelles ainsi que des faits liés à la gestion de ses entreprises. Il y a quelques mois, une perquisition à son domicile de Floride a permis d’identifier plusieurs documents classés secrets défenses.