Un tribunal algérien a condamné mercredi l'ancien ministre des Ressources aquatiques et de l'Environnement, Arezki Berraki, à 10 ans de prison pour corruption. Cette information a été rapportée par l'agence de presse Algerie Press Service (APS). L’enquête a prouvé qu'en tant que directeur général de l'Agence nationale des barrages, M. Berraki était accusé de détournement de fonds publics, à l'abus de pouvoir et à l'octroi d'avantages indus. Arezki Berraki a dirigé le ministère des Ressources aquatiques et de l'Environnement de 2020 à 2021.

Le tribunal a également condamné le secrétaire général du même ministère, Mustapha Karim Rahiel, à 10 ans de prison. Il y a une campagne de lutte contre la corruption en cours en Algérie depuis le printemps 2019, avec des dizaines de responsables placés en garde à vue ou emprisonnés, y compris des anciens chefs de gouvernement, des ministres et de grands hommes d'affaires. Les autorités actuelles ont déclaré leur détermination à éradiquer complètement la corruption, à récupérer les fonds volés et à protéger la richesse nationale.