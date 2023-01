Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a participé jeudi à la cérémonie d'ouverture dans la banlieue de la capitale du pays nord-africain d'un stade portant le nom de Nelson Mandela, célèbre combattant contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud et premier président démocratiquement élu d'Afrique du Sud, a rapporté l'agence Algérie Presse Service (APS). L'événement a réuni le petit-fils de Nelson Mandela, le président de la Fédération internationale de football association (Fifa) Gianni Infantino, le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe, le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Djahid Zefizef et le président du Comité olympique algérien (COA) Abderrahmane Hammad.

En outre, la cérémonie s'est déroulée en présence du chef d'état-major de l'Armée nationale populaire d'Algérie, le général Saïd Chengriha, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire Brahim Merad, du ministre de la Jeunesse et des Sports Abderezak Sebgag et des représentants de la direction de la capitale algérienne. Le stade Nelson Mandela qui peut accueillir 40.000 spectateurs est l'une des quatre enceintes sportives qui accueilleront les matchs du 7e Championnat d'Afrique des nations (CHAN). Le tournoi se déroulera en Algérie du 13 janvier au 4 février. Le stade Nelson Mandela devrait accueillir le match d'ouverture et la finale du CHAN.