L'amiral Charles Richard, qui dirige le Commandement stratégique du Pentagone, a exprimé ses inquiétudes par rapport aux avancées que connaît l’armée de la Chine. Pour ce haut gradé de l’armée américaine, la marine militaire chinoise est désormais la plus vaste du monde. L’aviation de la puissance asiatique a également connu des progrès assez significatifs. Il estime que ces différents changements au sein de l’armée chinoise constituent une réelle menace pour les États-Unis.

Il n’a pas manqué de faire des prédictions très peu reluisantes pour la relation entre la Chine et les États-Unis. Selon des déclarations qu’il a faites il y a quelques semaines lors d'un symposium officiel, la situation en Ukraine serait juste un préalable à un conflit plus grand qui s’annonce entre la Chine et les États-Unis. Ces mots du responsable américain interviennent alors que la situation de l’île taïwanaise oppose véritablement les deux pays. Les autorités de l’île ont annoncé il y a quelques heures que la Chine a une fois encore engagé des exercices militaires près de Taïwan.

Tension avec Taïwan

L’annonce a été faite par le ministère taïwanais de la Défense ce lundi. Il s’agit en réalité de plusieurs dizaines d’avions déployés par la Chine ainsi que des navires chinois qui sont près de l’île. Plusieurs de ces avions de chasse ont pénétré dans la zone d'identification de la défense aérienne taïwanaise. Les autorités de l’île n’ont pas manqué de répondre à cette nouvelle initiative en provenance de la Chine. Des avions, des navires de guerre et des systèmes de missiles terrestres ont été déployés «pour répondre à ces activités».