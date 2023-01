Des Iraniens ont été mis aux arrêts en Allemagne. Ils seraient accusés de préparer une attaque biologique. Selon les précisions apportées sur cette situation par le parquet régional de Düsseldorf, les deux mis en cause sont des frères de confession sunnite et âgés 32 et de 25 ans. Ils seront présentés à un juge avant d’être placé en détention provisoire. « Il leur est reproché de s’être mis d’accord pour commettre un attentat d’inspiration islamiste, pour lequel ils voulaient se procurer des substances toxiques, du cyanure et de la ricine, et avec cela tuer un nombre indéterminé de personnes », a notamment fait savoir le parquet régional de Düsseldorf.

Les deux mis en cause auraient officialisé leur appartenance au groupe État Islamique. L’attaque aurait été prévue pour la soirée du 31 décembre. Mais l’absence de certains éléments dans la composition de la substance a favorisé l’annulation de l’attaque selon la presse. Les mis en cause auraient été signalés par la police fédérale américaine dont les éléments ont infiltré le groupe de la messagerie Telegram. Un des mis en cause prenaient des renseignements sur des attentats commis au moyen de substances toxiques.

"Terrorisme islamiste..."

« Nos services de sécurité prennent chaque indice portant sur le danger du terrorisme islamiste très au sérieux », a fait savoir Nancy Faeser, la ministre allemande de l’intérieur. Notons que cette information intervient dans un contexte où les menaces terroristes à l’endroit de l’Occident se multiplient. La République Islamique d’Iran entretient des relations assez conflictuelles avec les capitales occidentales.