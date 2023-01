Plus de 230.000 fans de tout le Brésil se sont recueillis depuis hier devant le cercueil du roi du football Pelé pour faire leurs adieux au défunts. Parmi les personnes venues rendre hommage au sportif légendaire figuraient le président brésilien Lula da Silva avec son épouse et le président de la FIFA, Giovanni Infantino. La cérémonie ayant pris fin, le cercueil noir a été hissé sur le haut d'un camion de pompiers, puis recouvert de deux drapeaux: celui du Brésil et celui du Santos FC.

Le cortège funèbre est passé devant la maison de la mère de Pelé, Celeste Arantes. Âgée de cent ans mais atteinte de troubles cognitifs, elle ignore la mort de son fils. Enfin, la dépouille de Pelé est arrivée dans sa dernière demeure, un immense cimetière vertical à Santos. La nécropole oecumémique où ont lieu les obsèques dans l'intimité familiale est le plus haut cimetière vertical au monde, selon le Livre Guinness des records. Pelé avait évoqué dans une de ses interviews qu’il avait acquis pour son futur cercueil une place au neuvième étage de cette nécropole, le numéro coïncidant avec le maillot que son père avait porté jouant pour l'équipe de football locale dans sa jeunesse. Or, maintenant, les proches de l’illustre footballeur ont décidé que son corps reposerait au premier étage du mausolée, qui, selon l’administration du cimetière, pourrait être ouvert aux visiteurs et devenir un lieu de pèlerinage.

Pelé, le triple champion du monde, est décédé à l’âge de 82 ans à Sao Paulo le 29 décembre 2022. Il avait été admis à l'hôpital il y a un mois, le 29 novembre, pour une infection respiratoire consécutive à une contamination par le Covid-19, ainsi que pour une réévaluation de son traitement anticancéreux. Le 22 décembre, les médecins ont constaté une dynamique négative de sa maladie oncologique. Ces derniers jours, le footballeur restait entouré par ses proches pour leur faire ses adieux. Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, est considéré comme le roi de football par plusieurs classements internationaux ainsi que par ses nombreux admirateurs. Membre de la sélection brésilienne, il est entré dans l’histoire du sport comme le seul joueur à avoir gagné trois Coupes du monde, en 1958, 1962 et 1970. (Tass)