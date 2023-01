Guy Dossou Mitokpè, l’ex-Secrétaire Général du parti Restaurer l’espoir et directeur chargé de Communication du parti Les Démocrates pour les élections législatives du dimanche 08 janvier 2023, a réagi ce lundi 09 janvier 2023 sur sa page Facebook au sujet des chiffres qui sont publiés sur les réseaux sociaux et le rang qu'occuperait le parti Les Démocrates pour les législatives de 2023. Pour lui, ceux qui s’adonnent à ce genre de comportements sont « dans un jeu non clair de communication orientée et conditionnement psychologique du peuple ».

L'ex-Secrétaire général du parti Restaurer l'Espoir reste convaincu que son parti Les Démocrates a fait une grosse percée aux dernières législatives au Bénin. Mais il faut préciser que c’est la Commission électorale nationale autonome (Cena) qui est habilitée à donner les grandes tendances et la Cour constitutionnelle de son côté est l’organe qui a le pouvoir de proclamer les résultats définitifs et est aussi chargée de trancher les contentieux électoraux.

Actuellement, les compilations se poursuivent au sein de ces deux institutions chargées de proclamer les résultats. En attendant la proclamation des grandes tendances par la Cena et des résultats définitifs par la haute juridiction constitutionnelle, le directeur de la communication du parti Les Démocrates a martelé qu'« aucune personne, ni aucune institution n'a le droit de remet en cause ce que le peuple a annoncé clairement».