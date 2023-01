Par décret signé le 13 janvier 2023 par Patrice Talon, président de la République du Bénin, Laïssi Radji a été nommé en qualité de membre du Conseil Economique et Social (CES) en remplacement du feu Nestor Wadagni au titre de la 6ème mandature. Laïssi Radji siège désormais au CES en qualité de représentant des Associations de Développement des Départements du Mono et du Couffo. Selon le décret de nomination, Monsieur Laïssi Radji « poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée ».

Il faut rappeler que c’est par un décret en date du 17 juillet 2019 que les membres actuels de la 6è mandature du Conseil Economique et Social au Bénin ont été nommés par le Président Patrice Talon. Le mandat de ces membres du CES est de 5 ans. Avec une assemblée consultative de 30 membres, le Conseil économique et social assure entre autres la représentation des principales activités économiques et sociales, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décrets ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumises.

Les projets de loi qui touchent l’économie et le social sont obligatoirement soumis au CES pour avis. Il peut être aussi sollicité directement par le président de la République sur tout problème lié à l’économie, au social, au culturel et aux sciences et techniques. Signalons également que Feu Nestor Wadagni, père du ministre d’Etat chargé de l’Economie et des finances, est décédé en 2021 à l’âge de 67 ans.