La Commission électorale nationale autonome (Cena) a rendu public le mercredi 11 janvier 2023 les résultats provisoires issus des élections législatives du dimanche 08 janvier 2023. A l’arrivée, le parti Les Démocrates est crédité de 28 sièges à l’Assemblée nationale de la 9ème législature. Au petit matin du jeudi 12 janvier 2023, après plusieurs heures de concertations des membres de ce parti, le président Eric Houndété a, lors d’une déclaration, rejeté ces résultats provisoires qui leur donnent 28 sièges.

Le Président du parti Les Démocrates a, tout d’abord, félicité le peuple béninois pour sa constante bravoure, sa maturité politique, son patriotisme et son attachement à la paix, grâce auxquels les élections se sont déroulées dans un climat apaisé. Il l’a remercié de la confiance placée en lui à travers le vote massif qu’il a accordé à son parti, confirmant ainsi que le parti Les Démocrates est le seul et vrai parti du peuple, celui dont les objectifs correspondent à leurs aspirations. Pour le premier responsable du parti des Démocrates, en proclamant les résultats provisoires ce mercredi 11 janvier 2023, la CENA a attribué 28 sièges à leur parti, provoquant ainsi leur surprise et leur désaccord.

C’est pourquoi, « le parti Les Démocrates rejette ce verdict qui ne reflète pas la volonté du peuple ». Selon les propos d'Eric Houndété, le parti Les Démocrates constituerait une alternative choisie par le peuple. « C’est donc tout naturellement que les résultats proclamés par la Céna apparaissent à ses yeux comme un reniement de sa volonté et un bafouement de sa souveraineté ». Il n’a pas manqué de dénoncer le score réalisé par les deux partis soutenant les actions du gouvernement qui, selon lui, ont utilisé des stratagèmes.

Dénonciation des irrégularités

Au cours de sa déclaration, le président du parti Les Démocrates a énuméré les stratagèmes dont entre autres la corruption massive des électeurs, le dépassement du nombre de votants par rapport au nombre d’inscrits. C’est pour cela, a-t-il déclaré qu’« au regard de tous ces manquements à la loi, le parti Les Démocrates conteste les résultats proclamés par la CENA et exige que soit rétablie la vérité des urnes. C’est pour cette raison que le Parti Les Démocrates s’active déjà pour introduire des recours auprès de la Cour Constitutionnelle afin qu’il soit rétabli dans ses droits ». Le parti Les Démocrates exhorte donc ses militants au calme et à la sérénité en attendant le verdict de la Cour Constitutionnelle. Il a par ailleurs rassuré la communauté internationale quant à sa volonté d’œuvrer pour la paix et l’invite à l’accompagner dans la restauration de la démocratie béninoise.