La Commission électorale nationale autonome (Cena) a publié, ce mercredi 11 janvier 2023, les grandes tendances issues des législatives du 08 janvier 2023. Selon les chiffres rendus publics par l’institution en charge d’organiser les élections, on note le grand retour de certains députés à l’hémicycle. C’est le cas, pour le parti Les Démocrates de Eric Houndété, Nourénou Atchadé et Comlan Léon Ahossi et pour le parti Union Progressiste Le Renouveau de Bako Arifari Nassirou, Issa Salifou, Agoua Edmond, Gérard Gbénonchi , Joseph Djogbénou, Sossou Dakpè, Honfo Charlemagne, Louis Vlavonou, Aké Natondé et Lazard Sèhouéto.

Le parti Bloc Républicain de son côté pourra compter sur ses figures emblématiques telles que Benoit Dègla, Dagniho Rosine, Gounou Abdoulaye le ministre d’Etat du développement Abdoulaye Bio Tchané et le ministre des infrastructures et des transports, Hervé Hêhomey. Avec donc la présence de toutes les personnalités de la mouvance présidentielle et celles de l’opposition citées plus haut, les débats à l’Assemblée nationale de la 9ème législature s’annoncent passionnants, intéressants et houleux. Le contrôle de l’action gouvernementale sera surtout le cheval de bataille pour les honorables députés surtout ceux de l’opposition qui lors de la campagne électorale ont fait cette promesse à leurs électeurs.