Au lendemain de la proclamation des résultats définitifs des législatives du dimanche 08 janvier 2023 par la Cour constitutionnelle, l’Honorable Sèdami Mèdégan Fagla a, dans une publication sur sa page Facebook le vendredi 13 janvier 2023, remercié les électeurs qui ont voté pour elle après son échec aux élections législatives de 2023. « J’accueille la décision des électeurs avec responsabilité… Merci de tout cœur à toutes les personnes fidèles, amies, amis, qui se sont investies à mes côtés pour cette campagne âpre, et à toutes et tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance » a-t-elle écrit.

Le message posté par l’Honorable Sèdami Mèdégan Fagla n’a pas laissé indifférent le responsable à la communication du Parti Les Démocrates pour les élections législatives du dimanche 08 janvier dernier et ex Secrétaire général du parti Restaurer l’espoir, Guy Dossou Mitokpè. En commentaire au post de l’ex-députée de l’Union progressiste Le Renouveau de la 8ème législature, l’Honorable Guy Dossou Mitokpè a écrit : « Ce n’est qu’une pause…accroche-toi et surtout courage… ». Et l’Honorable Sèdami Mèdégan Fagla lui répond : « Honorable, mille mercis ».

Il faut signaler que Sèdami Mèdégan Fagla a été positionnée dans la 15ème circonscription électorale de la ville de Cotonou au poste exclusivement réservé à la femme sur la liste de l’ UP Le Renouveau. Cette 15ème circonscription électorale qui regroupe les 1er , 2ème ,3ème ,4ème ,5ème et 6ème arrondissements de la capitale économique du Bénin, c’est la liste du parti Les Démocrates dont Guy Dossou Mitokpè est membre qui a enlevé 03 sièges sur 04.