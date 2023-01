Le champion du monde 1998, Lilian Thuram et son épouse Kareen Guiock, journaliste de M6 en vacances au Bénin depuis quelques jours, ont visité tout récemment plusieurs sites touristiques du Bénin notamment ceux de la ville de Ouidah. Le couple est allé au Musée de Ouidah et au Lab de la Fondation Zinsou. Lilian Thuram et son épouse Kareen Guiock n’ont pas manqué de faire un tour au temple du Python de cette merveilleuse ville du Bénin. C’est donc un honneur pour la population et les autorités de Ouidah d’accueillir la star du football français.

Il faut signaler que ce n’est pas la première fois que Lilian Thuram vient au Bénin. En avril 2014, il était dans le pays des Amazones pour accompagner la sortie de son ouvrage intitulé « Mes étoiles noires ». Ce livre a été publié en France en 2010. Au cours de la présentation de son livre en cette année 2014 à l’Institut français de Cotonou, Lilian Thuram avait déclaré entre autres qu’« il est préférable, lorsque vous êtes une personne de couleur noire, d’avoir des référents, des personnes de couleur noire » et que « si les personnes ici sur le continent africain ne connaissent pas ces étoiles », il « pense qu’effectivement, ce livre peut être très très bénéfique».