Au lendemain de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 par la Cour constitutionnelle, l’Union progressiste Le Renouveau a, à travers l’honorable Orden Alladatin, fait une déclaration le vendredi 13 janvier 2023 au siège dudit parti à Porto-Novo. Le parti Union progressiste Le Renouveau s’est réjoui de la soumission de toute la classe politique au cadre légal régissant les élections au Bénin. Ce qui s’est traduit à travers les présentes élections qui, dit-il, sont « régulières, libres, sincères et transparentes ». Pour l’honorable Orden Alladatin, la participation relative des électeurs, estimée à environ 38%, en dépit de la présence plus importante de candidats et de partis, «ne paraît pas liée à une absence de certains acteurs dans le jeu électoral ».

Selon le porte-parole du parti Union Progressiste, cette participation relative des électeurs traduit une mutation qui interpelle chaque acteur politique. C’est pourquoi selon lui, il s’impose à la classe politique de procéder à un diagnostic rigoureux de ce phénomène et de rechercher activement des solutions courageuses. Malgré ce taux faible de participation des électeurs aux dernières élections législatives, Orden Alladatin a exprimé tout de même sa satisfaction de voir les électeurs portés « massivement leurs suffrages sur les candidats présentés par les partis politiques de la majorité présidentielle pour occuper 81 sur les 109 sièges de députés à l’Assemblé nationale ».

C’est pour cela, selon la déclaration du parti Union progressiste Le Renouveau, le peuple béninois a approuvé « une fois encore, l’option politique de reconstruction nationale et de révélation de notre pays, engagée depuis 2016, sur la base de programmes d’action rigoureusement mis en œuvre ». Orden Alladatin dans la déclaration du parti qu’il a lue a précisé qu’au cours, de la campagne électorale, les candidats de l’ Union Progressiste Le Renouveau ont éprouvé «cette adhésion de notre peuple à la dynamique politique en cours dans notre pays ».

Mais il a fait remarquer qu’ils ont aussi enregistré des critiques, des remarques et des suggestions fortes. Pour lui , les résultats des élections législatives de 2023 qui encouragent les choix stratégiques et la démarche politique, engagent la majorité présidentielle à répondre avec encore plus d’audace à la demande sociale. Il a déclaré qu’en donnant à l’Union progressiste le Renouveau 53 sur les 109 sièges de députés à l’Assemblée nationale, « les électeurs la positionnent davantage comme le pôle principal de la majorité présidentielle afin de maintenir le cap des réformes pertinentes nécessaires à l’amélioration durable des conditions et du cadre de vie des Béninoises et des Béninois ».

Les membres de cette formation politique ont, par ailleurs, laissé entendre que les électeurs ont choisi également « de faire de l’Assemblée Nationale, une arène où se côtoient davantage de sensibilités, de courants et de partis politiques, avec l’espoir que leur présence et leurs contributions enrichiront des débats et les orienteront davantage vers la satisfaction des aspirations fortes des jeunes, des femmes, des paysans, des artisans et de l’ensemble de la population de nos villes et de nos campagnes ».

La formation politique que dirige Joseph Djogbénou a rassuré le peuple béninois que le parti Union Progressiste le Renouveau et ses élus prendront activement leur part de responsabilité dans la satisfaction de leurs attentes qu’ils ont exprimées à travers les urnes. Cette formation politique n’a pas manqué de saluer l’entrée de 28 femmes à l’Assemblée Nationale, dont 14 siégeront en son sein. Cette évolution, selon Orden Alladatin, est rendue effective par la mise en œuvre de la réforme du système partisan, consacrée par la modification du code électoral qui mérite d’être politiquement renforcée en vue d’une justice sociale ouverte. C’est pourquoi l’Union Progressiste le Renouveau entend s’y engager encore plus résolument.

A la fin de sa déclaration, l’ Honorable Orden Alladatin a promis aux Béninois et Béninoises que les élus de l’Union progressiste le Renouveau vont assumer la tâche qui est la leur et seront à l’écoute permanente des citoyennes et des citoyens, avec énergie et patriotisme, en s’attachant à l’objectif politique du Parti qui est de « Faire du Bénin, un pays de démocratie, de droits de l’homme, de cohésion sociale, bien gouverné et dont la prospérité économique est équitablement partagée par tous les en général et les couches vulnérables en particulier ».