Trois élèves ont perdu la vie hier mardi 17 janvier sur le tronçon Djougou Ouaké un peu avant l'hôpital de Gah. Au nombre de quatre, ils ont été percutés par une voiture taxi très tôt ce matin-là alors qu’ils se rendaient au cours sur deux motos. Un élève est mort sur le champ et les deux autres ont aussi succombé à leurs blessures à l'hôpital. Les trois élèves décédés sont du collège public d’enseignement général Cannadjah. Les circonstances de cet accident ne sont pas encore déterminées mais selon plusieurs témoins, le conducteur de ce véhicule roulait à vive allure. Ceci remet sur le tapis la question de sécurité sur nos routes. Les corps des trois victimes ont été rendus à leurs parents pour les cérémonies funéraires. La police républicaine de Djougou s’est saisie de cette affaire et poursuit les investigations pour connaitre les causes de ce drame.