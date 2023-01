Dans la commune de Porto-Novo, un homme et une femme sans vie ont été découverts à moitié nus dans un véhicule ce samedi 31 décembre 2022. Selon les informations, l’homme était déjà décédé quand la découverte a été faite. Le temps qu'elle soit conduite à l'hôpital, la femme agonisante a également rendu l'âme. Certaines sources révèlent que la femme aurait divorcé de son mari. Les circonstances de ces décès font penser à des morts suite à une partie de jambes en l’air. Certaines indiscrétions évoquent la possibilité que la femme soit « minée » par son ex-conjoint.

En effet, il s'agit d'une vieille tradition au Bénin qui contraint la femme à demeurer avec son mari et à lui rester fidèle vaille que vaille. Outre son mari, elle ne doit avoir de relations intimes avec un autre homme au risque de passer de vie à trépas. C'est une tradition qui chosifie la femme en bafouant ses droits en tant qu'un être humain à part entière, libre et capable de faire ses choix et de les assumer. Cette pratique donne à l'homme, l'opportunité de faire subir à la femme toutes les atrocités qui lui chantent, car il est certain qu'elle n'a pas la possibilité de refaire sa vie avec un autre homme sans que ce dernier ne meure après avoir couché avec elle.