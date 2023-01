Le président américain Joe Biden a félicité samedi les chrétiens orthodoxes à Noël. "Moi et [ma femme] Jill souhaitons un Noël paisible et joyeux aux chrétiens orthodoxes des États-Unis et du monde entier. En cette période sacrée, nous célébrons la naissance de Jésus-Christ et le pouvoir de la foi pour nous élever, nous changer, et changer le monde", indique la déclaration du dirigeant américain, diffusée par le service de presse de la Maison-Blanche.

"Alors que des services se déroulent dans des églises à travers le pays et dans le monde entier, nous réaffirmons le droit de toutes les personnes à pratiquer librement leur foi et renouvelons notre engagement à défendre ceux qui sont victimes de discrimination, de persécution et de violence à cause de leur foi. Nous nous joignons la communauté orthodoxe dans la prière pour la paix, la justice et la joie pour tous", a ajouté M. Biden. (avec TASS)