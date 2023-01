Dans son blog GatesNotes, le richissime homme d’affaires américains Bill Gates a partagé avec ses lecteurs deux exercices pour avoir une mémoire infaillible. Le patron de Microsoft a fait savoir que pour donner du pouvoir à son esprit, il faut s’adonner à certains exercices. Pour le milliardaire américain, deux choses sont importantes pour avoir ce type de mémoire. Il s’agit dans un premier temps, des exercices de visualisation et après, de l'exercice d'association.

Selon les explications qu’il a fournies sur le tout premier exercice, celles et ceux qui remportent des concours de mémoire font souvent recours à une technique dans la Grèce antique. « Les personnes qui gagnent des concours de mémoire utilisent certaines techniques pour visualiser les choses, techniques principalement développées dans la Grèce antique. Ces gens parlent de ce qu'ils font comme d'une construction d'un palais de la mémoire ; ils visualisent littéralement une maison avec de nombreuses pièces et différentes personnes et objets dans chaque pièce, se représentant ce dont ils essaient de se souvenir », a détaillé le milliardaire américain.

Associer des informations à des noms pour mieux retenir

En ce qui concerne l’exercice d’association, il fait savoir que ceci consiste à associer des informations à des images, un nom, un lieu ou un objet. Cette technique aurait le mérite d’aider à se rappeler très aisément et à réfléchir à ce que l’on veut retenir. Il note également que la méthode relative à l’association fonctionne quand elle est pratiquée régulièrement. La réflexion du richissime homme d’affaires américain serait tout de même née d’un livre intitulé L'Art et la science de se souvenir de tout.