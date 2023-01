Plusieurs années après le mouvement Black Lives Matter (BLM), aux États-Unis, le pays continue visiblement d’être le théâtre d’interpellations policières visant les noirs. En effet, Keenan Anderson, un homme âgé de 31 ans et cousin d’une cofondatrice de BLM, est décédé quelques heures après une interpellation policière. Selon les informations de la presse américaine, les faits se sont produits le 03 janvier 2023. C’est au cours de cette semaine que la police a publié les images de la scène capturées par les caméras des forces de l’ordre impliquées dans l'arrestation.

« Ils essaient de me faire pareil qu'à George Floyd »

L’homme avait été arrêté suite à un accident de la circulation, dans le quartier Venice à Los Angeles. Dans un communiqué, la police de Los Angeles a fait comprendre que : « Les policiers ont lutté avec Anderson durant plusieurs minutes, usant d'un Taser, de leur poids corporel, de prises fermes et de clés de bras pour vaincre sa résistance », tout en soulignant que la victime a crié « à l’aide » ou encore « ils essaient de me faire pareil qu'à George Floyd ». Cela, alors qu’un policier ait plaqué son coude sur son cou et son buste. Keenan Anderson a par la suite été transporté à l’hôpital, mais est mort quelques heures après d’un arrêt cardiaque.

Patrisse Cullors a accusé la police d’avoir tué son cousin

Ce décès a fait réagir la maire de Los Angeles, Karen Bass, qui a demandé que les policiers soient immédiatement suspendus, dans l’attente des résultats de l’enquête. Sur le réseau social Instagram, Patrisse Cullors, cofondatrice de Black Lives Matter, a accusé la police d’avoir tué son cousin. « Keenan méritait de vivre, son enfant méritait d'être élevé par leur père. Keenan, nous nous battrons pour toi et pour tous nos êtres chers victimes de la violence d'État » a-t-elle ajouté. Pour rappel, l’interpellation de Keenan Anderson ressemble à celle de l’afro-américain George Floyd, qui a été tué lors d’une arrestation policière en 2020. Le policier Derek Chauvin l’avait maintenu menotté, tout en le plaquant avec son genou sur sa nuque, pendant plus de huit minutes.