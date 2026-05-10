Sans Mbappé mais avec Tchouaméni, le Real Madrid veut empêcher le sacre du Barça

Le Real Madrid se déplace ce dimanche 11 mai au Camp Nou pour affronter le FC Barcelone lors de la 35e journée de Liga, privé de son attaquant Kylian Mbappé, forfait sur blessure musculaire. L’entraîneur intérimaire Álvaro Arbeloa devra composer sans son principal atout offensif pour un match qui pourrait consacrer les Catalans champions d’Espagne dès ce soir.

Mbappé souffre d’une lésion au muscle semitendineux de la jambe gauche contractée le 24 avril face au Betis Séville. Malgré des tests médicaux encourageants en début de semaine à Valdebebas — le centre d’entraînement madrilène —, le joueur de 26 ans n’a pu participer qu’à une partie des séances collectives et n’a pas été en mesure de figurer dans la convocation rendue publique ce dimanche matin.

Tchouaméni dans le groupe malgré la sanction

La convocation réserve une place à Aurélien Tchouaméni, malgré l’altercation qui l’a opposé à Federico Valverde lors d’un entraînement jeudi à Valdebebas. L’incident, au cours duquel le milieu uruguayen a subi un traumatisme crânien en heurtant une table, a contraint le Real Madrid à ouvrir deux procédures disciplinaires. Le club a infligé vendredi une amende de 500 000 euros à chacun des deux joueurs, sans sanction sportive. Valverde, lui, est contraint au repos entre dix et quatorze jours sur décision médicale. Arbeloa a confirmé samedi en conférence de presse que Tchouaméni « sera dans le groupe », sans préciser s’il sera titulaire.

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Un effectif fortement diminué

La liste des absents madrilènes dépasse le seul cas Mbappé. Rodrygo, Éder Militão, Ferland Mendy, Arda Güler, Dani Carvajal et Dani Ceballos — ce dernier écarté pour des raisons techniques — ne feront pas le déplacement. En sens inverse, Thibaut Courtois fait son retour après un mois d’indisponibilité et devrait tenir le but madrilène au Camp Nou.

Barcelone pointe à onze points du Real Madrid au classement de Liga. Un match nul suffirait aux hommes de Hansi Flick pour décrocher un 29e titre de champion d’Espagne. Le coup d’envoi est fixé à 21h00 (heure de Paris).