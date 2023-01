Boris Johnson n’est plus Premier ministre du Royaume-Uni, depuis maintenant plusieurs mois. Mais lorsqu’il occupait cette fonction, il a plusieurs fois échangé avec le président russe Vladimir Poutine. Lors d’un documentaire du média britannique, BBC, l’ancien chef du gouvernement britannique a affirmé que le chef de l’État russe l’avait menacé au cours d’un appel téléphonique. Selon le média, il essayait de convaincre le président russe de renoncer à une offensive contre l’Ukraine. Aussi, Boris Johnson, lui avait-il dit que Kiev ne rejoindrait pas l’OTAN dans « un avenir prévisible ».

« Avec un missile, cela ne prendrait qu'une minute »

« Il m'a menacé à un moment donné et il a dit :" Boris, je ne veux pas te faire de mal mais, avec un missile, cela ne prendrait qu'une minute » a confié Boris Johnson, qui a ajouté que : « Mais je pense que d'après le ton très détendu qu'il prenait, le genre d'air de détachement qu'il semblait avoir, il ne faisait que jouer avec mes tentatives pour le faire négocier ». Cependant, on ne sait pas si la menace de Vladimir Poutine au cours de cet échange avec l’ex-Premier ministre britannique est réelle. Notons que ce n’est pas la première fois qu’un dirigeant européen fait part d’une menace faite par Vladimir Poutine.

En 2016, l’ancien président français Nicolas Sarkozy avait aussi confié avoir été menacé par son ancien homologue russe. Lors d’un documentaire sur Vladimir Poutine, intitulé "Le Mystère Poutine" et diffusé sur la chaîne de télévision publique France 2, ce dernier s’était pris à l’ex-président suite à ces critiques, notamment sur l’assassinat de la journaliste Anna Politkovskaïa. « Je vais t'expliquer. Tu vois ton pays il est comme ça (en désignant une petite superficie). Mon pays il est comme ça (désignant de la main une plus grande superficie). Alors maintenant de deux choses l'une, ou bien tu continues sur ce ton et je t'écrase. Ou alors tu arrêtes de parler comme ça et tu verras. Tu viens juste de devenir président de la France, mais je peux faire de toi le roi de l'Europe » avait déclaré Poutine à Sarkozy, lors d’une rencontre physique, selon les journalistes de la chaîne.