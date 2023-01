L’Afrique du Sud a succédé ce dimanche à la Chine à la présidence des Brics. "L'Afrique du Sud accorde une grande valeur à son appartenance aux Brics et envisage de soutenir le travail efficace de ce groupe de pays influents dans le monde pendant sa présidence, qui durera jusqu'à la fin de 2023", a déclaré à TASS le porte-parole du ministère sud-africain des Affaires étrangères.

Selon lui, l'Afrique du Sud considère que les priorités de sa présidence consistent à renforcer la coopération économique, politique, sociale et culturelle entre les États membres des Brics. Selon le porte-parole du ministère sud-africain des Affaires étrangères Clayson Monyela, l'Afrique du Sud accueillera le sommet des dirigeants des Brics en août de cette année. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères Naledi Pandor, pour sa part, a déclaré que l’Afrique du Sud, en tant que présidente des Brics, envisageait de diriger stratégiquement le groupe en étroite coopération avec les autres pays membres, en déterminant avec eux l'agenda et les priorités de son travail.

"Des réunions au sommet des Brics sont prévues, ainsi qu’au niveau ministériel et de nombreux autres événements", a-t-elle noté. "Tout le travail sera mené sur la base d’un consensus. Il y aura également une continuité dans le travail des Brics." Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui présidera les réunions des dirigeants des Brics avant la fin de l’année, a déclaré que le groupe devrait jouer un rôle important pour diriger le processus de création de nouveaux mécanismes au sein de l’ONU et d’autres organisations internationales afin d'établir un ordre mondial plus inclusif, plus juste et plus durable. Selon Cyril Ramaphosa, les Brics devraient diriger le processus de réforme de toute l’architecture internationale au profit de la majorité du monde.