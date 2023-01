La société nationale des oléagineux (SONACOS) chargée de la transformation et commercialisation de l’arachide produit au Sénégal est plongée dans une situation assez délicate au point d'inquiéter les travailleurs. Selon le délégué du personnel de la Sonacos, l’entreprise est au bord du gouffre et si l’état ne réagit pas, elle va mourir de sa plus belle des morts. En effet, il est à signaler que depuis le début de la campagne de commercialisation le 25 Novembre dernier, la société n’a pu collecter que 13 milles tonnes d’arachides pour un objectif total de 300 milles tonnes.

La concurrence chinoise est passée par là. Ces derniers se sont durablement installés sur le marché et mènent une concurrence rude à la Sonacos en proposant aux producteurs un prix au kilogramme plus élevé que celui de la Sonacos. Ainsi, le choix est vite fait par les producteurs qui préfèrent vendre aux chinois plutôt que de céder leurs graines d’arachides à la Sonacos. Une situation catastrophique qui a poussé les travailleurs à tirer la sonnette et à interpeller le chef de l’état Macky Sall.

Selon eux, la Sonacos est à l'agonie et si aucune mesure n’est prise pour l’alimenter en graines, les conséquences seront catastrophiques pour l’économie sénégalaise. El hadj Momar Dieye déclare que 90% des travailleurs saisonniers sont au chômage et les employés permanents risquent de subir le même sort. Il estime que la "souveraineté alimentaire ne doit pas être un slogan vide de contenu, il doit s’articuler autour d’une stratégie concrète et évolutive". Les produits finis ou semi-finis de la Sonacos surtout les tourtereaux servent de matière premières à plusieurs industries à travers la fourniture d’aliments pour le bétail et la volaille. Ainsi l’exportation des graines vers la chine va impacter sur les emplois directe et indirecte de ces entreprises.