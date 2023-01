Au Canada, un Nigérian a écopé d’une peine de deux ans d’assignation à résidence. L’homme qui s’appelle Chinenye Alozie a été condamné par un tribunal provincial pour avoir usurpé le titre de consultant en immigration au Canada. Il est reproché au mis en cause d’avoir falsifié des relevés bancaires et des documents pour aider les candidats à l'immigration à entrer en toute sécurité dans le pays. Devant la justice, il aurait plaidé coupable pour avoir agi en tant que consultant en immigration non autorisé et d'avoir déformé les faits.

Plus de 50 dossiers...

À en croire les précisions qui ont été apportées par Canada Today, tribunal a entendu les crimes liés aux relations d'Alozie avec plus de 60 étrangers, pour la plupart des étudiants, entre 2014 et 2019. Les faits ont été signalés par l'Agence des services frontaliers du Canada à la fin de 2018. « Il n'est pas autorisé à représenter des personnes en ce qui concerne leurs demandes », a spécifié le QC Matthew Sinclair lors d'une audience le mardi 24 janvier. On retient que, les personnes considérées comme étrangères ont multiplié les dépôts sur les comptes bancaires du mis en cause. Il aurait reçu des dépôts de 90 000 dollars en 2016 et de 120 000 dollars en 2017 de la part de personnes considérées comme des étrangers. Plus de 50 personnes auraient pris par son biais pour effectuer des dépôts, selon une enquête de Réfugiés et Citoyenneté Canada.